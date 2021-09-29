Кызыл, 29 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Туве сетью интернет пользуются 93,5% жителей в возрасте старше 15 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата по итогам выборочного исследования по вопросам использования населением информационных технологий.

За компьютером

Большинство пользователей (94,2%) выходят в глобальную сеть из дома, 37,9% пользуются интернетом также на работе, 25% — у друзей и знакомых. Две трети жителей пользуются смартфонами.

«Для заказа товаров или услуг использовали сеть Интернет 27,5% обследованного населения в возрасте старше 15 лет. Среди населения в возрасте 15−72 лет, получившего государственные и муниципальные услуги, 94,8% использовали для этого сеть интернет», — отметили в службе статистики.

Среди тех, кто не пользуются интернетом половина не имеют соответствующих навыков. 47% не испытывают в этом потребности, остальные считают затраты на глобальную сеть слишком высокими.