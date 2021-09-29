Чита, 29 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Забайкалье вступило в законную силу судебное решение о взыскании с преступной группы в доход государства 1,3 млн рублей дохода от незаконной игорной деятельности. Подробности сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба региона.

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Прокуратура Центрального района Читы обратилась в суд с иском к жителям Читы — Евгению Рудоманову, Виктору Ткаченко, Александру Комарову, Жоре Мкртчяну, Юрию Савватееву и Ярославу Лещеву, ранее осужденным приговором суда за незаконную организацию игорной деятельности — азартных игр по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Надзорное ведомство потребовало признать ничтожными все сделки, заключенные указанными лицами с участниками игорной деятельности, и взыскать с них в доход государства 1,3 млн рублей. В марте 2021 года решением Центрального районного суда г. Читы иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

Не согласившись с решением, ответчики оспорили его в апелляционном порядке, ссылаясь на то, что их действиями ущерб государству не причинен, а ранее они уже понесли наказание за содеянное по приговору суда.

Отклоняя доводы апелляционных жалоб и соглашаясь с позицией прокуратуры, судебная коллегия Забайкальского краевого суда указала, что незаконная организация ответчиками игорной деятельности по своей правовой природе представляла собой многочисленные сделки, противные основам нравственности и правопорядка, заключенные с гражданами.

В силу статей 167 и 169 ГК РФ такие сделки признаются ничтожными, и суд вправе взыскать в доход государства все полученное по ним сторонами, действовавшими умышленно. Сумма дохода от игорной деятельности была установлена ранее вступившим в законную силу приговором суда и не подлежала повторному доказыванию.

Как сообщало ИА REGNUM, только при помощи бойцов Росгвардии в ноябре 2018 года правоохранителям удалось проникнуть в помещения, где группа жителей Забайкальского края организовала работу сети подпольных казино. В ходе разбирательств выяснилось, что азартные игры в Чите были доступны только проверенным игрокам из специальной клиентской базы.

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