Индонезия готова помочь Сингапуру бороться с COVID-19
Джакарта, 29 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Индонезия готова помочь Сингапуру бороться с коронавирусом в стране, сообщает Republika.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«Президент Джоко Видодо неоднократно говорил: давайте вместе будем сильными, восстанем вместе после пандемии», — сказал посол Индонезии в Сингапуре.
Посол также выразил обеспокоенность по поводу увеличения случаев заражения коронавирусом в Сингапуре.
Посол Индонезии в Сингапуре также заявил, что ни одна страна не может преодолеть свои собственные проблемы, и ни одна страна не может выжить в одиночку.
Как сообщало ИА REGNUM, на различных встречах в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Индонезииподнимала вопрос об Афганистане.