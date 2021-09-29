Джакарта, 29 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Индонезия готова помочь Сингапуру бороться с коронавирусом в стране, сообщает Republika.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Президент Джоко Видодо неоднократно говорил: давайте вместе будем сильными, восстанем вместе после пандемии», — сказал посол Индонезии в Сингапуре.

Посол также выразил обеспокоенность по поводу увеличения случаев заражения коронавирусом в Сингапуре.

Посол Индонезии в Сингапуре также заявил, что ни одна страна не может преодолеть свои собственные проблемы, и ни одна страна не может выжить в одиночку.

Как сообщало ИА REGNUM, на различных встречах в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Индонезииподнимала вопрос об Афганистане.