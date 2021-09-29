Нижний Новгород, 29 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки 31 житель Нижегородской области скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это стало очередным рекордным показателей количества смертей за сутки с начала пандемии.

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Накануне сообщалось о 30 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6584 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в регионе выявили 555 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 548 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 169 100 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7651 человек.

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