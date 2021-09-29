Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. За последние сутки в стационары Петербурга, принимающие пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, госпитализировали 365 человек. Это на 121 пациента больше, чем сутками ранее, сообщили 29 сентября в городском оперштабе. Таким образом, рост госпитализации составил почти 50%.

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В 13 городских и трех федеральных стационарах, перепрофилированных на лечение COVID-19, в настоящее время находятся 5040 человек, это на 70 пациентов больше, чем сутками ранее. В реанимации находится 424 человека (407 сутками ранее), к аппаратам ИВЛ подключены 193 пациента (172 сутками ранее). За сутки в Петербурге выписали по выздоровлению 304 пациентов (61 сутками ранее).

В Петербурге на 29 сентября свободны 17,91% коронавирусных коек, если считать их по нормативу Минздрава. Если же считать по фактическому состоянию, то свободны 14% из 5863 развернутых коронавирусных коек.

На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями в Петербурге находятся 22 594 пациента, это на 41 пациента больше, чем было в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,01 единицы. Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1933 новых носителя коронавирусной инфекции. Скончались 60 человек из числа ранее заболевших.