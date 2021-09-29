Москва, , 12:48 — REGNUM Действия YouTube по отношению к российскому телеканалу RT сопряжены с цензурой, заявил 29 сентября пресс-президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что видеохостинг могут принудить к исполнению российских законов, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать YouTube-каналы Russia Today, иначе видеохостинг-сервису может грозить блокировка в России.

Руководству компании Google было направлено письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today».