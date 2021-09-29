Махачкала, 29 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Дагестане направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в устроенном им дебоше на борту самолета, следовавшего по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, и драке с полицейским, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Инцидент произошел 6 июля 2021 года в аэропорту Махачкалы. Молодой человек не хотел подчиняться требованиям экипажа корабля. Командир воздушного судна вызвал на борт сотрудников линейного отдела полиции аэропорта. Однако 29-летний хулиган продолжил нарушать правила безопасности и ударил полицейского.

«Транспортные полицейские потребовали злоумышленника прекратить совершение административного правонарушения и предъявить документы, удостоверяющие его личность, однако последний внезапно нанес один удар головой в область лица младшего инспектора специализированного отделения по обеспечению общественного порядка в аэропорту Махачкала», — говорится в сообщении Следственного органа.

За совершенное преступление житель Дагестана ответит перед судом.

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