Пекин, 29 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Компания Nissan представила в рамках автовыставки в Тяньцзине (Китай) рестайлинговый седан Sylphy, который получил гибридную установку e-Power. Об этом сообщает Autohome.

Autohome Nissan Sylphy

Гибридная система e-Power состоит из мотора объёмом 1,2 л мощностью 72 л. с., который служит источником энергии для электромотора с отдачей 136 л. с.

Длина новинки составляет 4 649 мм, ширина — 1 815 мм, а высота — 1 445 мм. При этом расстояние между осями колес равно 2 712 мм.

Обновленный седан получил большой дисплей мультимедийной системы, систему ухода от столкновений и адаптивный круиз-контроль.

Ранее Nissan представил на европейском авторынке новый фургон Townstar, который заменит в модельной линейке марки модели NV250 и e-NV200.

Читайте также: Появились фотографии 700-сильного кроссовера Nissan Juke