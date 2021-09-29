Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Лидеры всех партий Грузии, участвующих 2 октября в выборах в органы местного самоуправления должны пообещать, что они признают итоги выборов, если с ними согласятся наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом заявил депутат Европарламента Марина Кальюранд в беседе с «Голосом Америки» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Марина Кальюранд Vm.ee

Евродепутат отметила, что в Грузии обострились отношения между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными силами. Она призвала политических лидеров поставить интересы страны выше партийных.

«Политики должны выступить и сказать, что, если наблюдатели БДИПЧ признают результаты выборов, какие бы результаты ни получила та или иная партия, они признают эти результаты. Это будет гарантией политической стабильности», — сказала Кальюранд.

Она отметила, что стабильность — это то, чего в настоящее время очень не хватает Грузии.

Напомним, оппозиционные партии не признали итоги голосования в парламент Грузии, которые проходили осенью 2020 года. Депутаты от оппозиции объявили бойкот парламенту, несмотря на то, что выборы признали наблюдатели БДИПЧ. Бойкот продолжался до апреля, пока «Грузинская мечта» не сделала ряд уступок.

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