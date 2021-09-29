Архангельск, 29 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Архангельске увеличилось число госпитализированных с COVID-19 — в реанимационном отделении областной больницы закончились свободные койки. Об этом в интервью «Вести Поморья» сообщила представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Байдакова.

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«На минувших выходных в областной клинической больнице закончился коечный фонд в реанимации. А это единственная больница которая, оказывает экстренную реанимационную помощь больным COVID-19. И по докладам дежурных эпидемиологов на реанимационных койках привитых нет», — заявила она.

По словам Байдаковой, вакцинацию от коронавирусной инфекции в регионе завершили 32% взрослого населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зафиксирован рекорд по заболеваемости ковидом среди детей.