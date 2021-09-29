Нижний Новгород, 29 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 29 сентября выявили 555 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 548 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 169 100 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

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За последние сутки выписан 381 человек, всего выздоровели с начала пандемии 154 865 нижегородцев.

За последние 24 часа скончался от последствий заражения коронавирусом 31 житель региона. Это рекордный показатель числа смертей за сутки с начала пандемии в регионе. Общее число жертв COVID-19 достигло 6584 человек. Накануне сообщалось о 30 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7651 человек.

По состоянию на 29 сентября в регионе проведено 3 668 177 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 6788 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 332,7.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции загадочным образом немного снизился и составляет 1,07. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 29 сентября остаются свободными 16% коек в ковид-центрах.