Самара, 29 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который не официально работал тренером и накопил долг по алиментам перед своим ребенком, в Самарской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

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Отмечается, что в производстве у судебных приставов г. Самары находилось исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов на содержание ребенка. При этом должник накопил долг по алиментам в размере 300 тысяч рублей. На прием к судебном приставу-исполнителю мужчина не являлся и не сообщал о причинах неуплаты алиментов.

Сообщается, что судебные приставы завели в отношении должника розыскное дело. Они установили, что он мужчина неофициально работает тренером.

«Выяснив, где он проводит занятия, сотрудники Службы выехали по установленному адресу. В результате судебными приставами по ОУПДС мужчина был доставлен в отделение. Должнику пояснили, что так как ранее он уже был привлечен к административной по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», то теперь в отношении него возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после завершения дознания материалы уголовного дела будут переданы в суд.