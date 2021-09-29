Москва, 29 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В день переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана российский лидер де-факто выйдет из режима самоизоляции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Путин

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«Что касается выхода из режима [самоизоляции] — де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сказал Песков.

По его словам, контактам, подобным переговорам Путина и Эрдогана, предшествует «обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности».

О решении уйти на самоизоляцию после контакта с лицом, заражённым коронавирусом, Владимир Путин объявил 14 сентября.