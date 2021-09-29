Ульяновск, 29 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области предложили ввести ряд дополнительных ограничительных мер в связи с ростом заражений коронавирусом и заболевания COVID-19. В том числе школьники могут перейти на дистанционный формат учёбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штабе по комплексному развитию региона

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютер

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По сведениям управления Роспотребнадзора, с 1 по 26 сентября в регионе официально выявлено 7013 случаев заболевания COVID-19. По темпу заболеваемости Ульяновская область занимает восьмое место среди регионов, по статистике заболевших с начала пандемии — 17-е место.

Власти обращают внимание, что отмечен рост заболеваемости среди подростков от 15 до 17 лет.

На заседании штаба заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева предложила для недопущения распространения коронавируса «рассмотреть возможность приостановления» диспансеризации, профилактических осмотров, плановой госпитализации в стационары.

«Также рассмотреть вопрос о введении дистанционного обучения школьников и студентов», — также предложила представитель минздрава.

Данное предложение находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 82 738 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 72 872 ковидных больных, скончались 2578 пациентов с коронавирусом.