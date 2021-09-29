Москва, 29 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении стимулирующих выплат для медиков, сообщает 29 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

NIAID Вакцинация

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Согласно документу, вознаграждение получат специалисты, которые привлекли граждан к вакцинации и ревакцинации сверх установленных плановых заданий. За каждого такого вакцинированного будет выплачено по 200 рублей. Если получателю вакцины больше 60 лет, размер выплаты составит 400 рублей.

В мэрии считают, что введение выплат позволит ускорить вакцинацию.

На текущий момент первый компонент вакцины приняли около 5 млн жителей Москвы, в том числе привились 1,1 млн граждан старше 60 лет.