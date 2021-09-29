Москва, , 12:42 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключает досрочных выборов в парламент Союзного государств России и Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Завершились выборы в Госдуму. Следующие запланированы на 2026 год. Но я не исключаю проведения досрочных выборов в новый, большой парламент нового, большого государства», — отметил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, некоторые источники также не исключали обновления парламента Союзного государства, а также прочили на пост его председателя Вячеслава Володина.