Москва, 29 сентября 2021, 12:42 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключает досрочных выборов в парламент Союзного государств России и Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.
«Завершились выборы в Госдуму. Следующие запланированы на 2026 год. Но я не исключаю проведения досрочных выборов в новый, большой парламент нового, большого государства», — отметил Жириновский.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, некоторые источники также не исключали обновления парламента Союзного государства, а также прочили на пост его председателя Вячеслава Володина.