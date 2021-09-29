Москва, 29 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт бой против американца Кори Сэндхагена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

(сс) MMAnytt Петр Ян

Поединок пройдёт 30 октября. Бойцы поспорят за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Напомним, соперником Яна должен был стать Алджамейн Стерлинг, но этот поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американского бойца.