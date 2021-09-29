Сеул, 29 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Во время пандемии коронавируса в 2020 году меньшее число граждан Южной Кореи покончили с собой по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Согласно опубликованным данным, в 2020 году в стране пытались покончить с собой 13 195 человек, что на 604 человека или 4,4% меньше, чем в 2019 году.

Тем не менее, число самоубийств, совершённых в феврале, увеличилось в годовом исчислении на 2,3%, в июне — на 2,4%, в августе — на 2,9%.

Уровень самоубийств среди лиц старше 80 лет составил 62,6 на 100 тыс. человек, в возрасте 70−79 лет — 38,8 на 100 тыс. человек, в возрасте 50−59 лет — 30,5 на 100 тыс. человек, в возрасте 60−69 лет — 30,1 на 100 тыс. человек, в возрасте 40−49 лет — 29,2 на 100 тыс. человек, в возрасте 30−39 лет — 27,1 на 100 тыс. человек, в возрасте 20−29 лет — 21,7 на 100 тыс. человек, в возрасте 10−19 лет — 6,5 на 100 тыс. человек.

В министерстве отметили, что основной причиной снижения числа самоубийц является пандемия коронавируса.

Согласно статистике ОЭСР, по состоянию на сентябрь 2021 года уровень самоубийств в Южной Корее составлял 23,5 на 100 000 человек, что более чем вдвое превышает средний показатель самоубийств по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).