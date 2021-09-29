Новосибирск, 29 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Новосибирской области подписало соглашение о государственно-частном партнёрстве в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания новой инфекционной больницы. Подписание состоялось сегодня, 29 сентября, в Москве в рамках VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП».

Правительство Новосибирской области Новосибирская область заключила соглашение о строительстве новой инфекционной больницы

Подписи под документом поставили министр здравоохранения региона Константин Хальзов и председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга К1 Дмитрий Колосов.

Соглашение предусматривает создание в п. Садовый Новосибирского района нового объекта здравоохранения — инфекционной больницы. Мощность медицинского учреждения — 504 койки. Общая площадь — около 35 тысяч кв м.

Ввод медицинского объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2022 года.

Инициатива строительства в регионе нового инфекционного госпиталя принадлежит губернатору Андрею Травникову. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в правительство и Государственную думу РФ. Предложение получило поддержку со стороны — в постановление о принятии федерального бюджета на 2021−2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. Одновременно реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнёрстве.