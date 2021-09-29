Ярославль, 29 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ярославле из-за сбоя электронной системы пациенты поликлиники №2 на улице Угличской не смогли вовремя попасть к врачу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала пациентка Наталья Виноградова.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютер

«Я нахожусь на больничном, пришла в 9 часов утра, у меня явка в 9.20. Сидим в очереди, ждём. Говорят: компьютеры не работают. Врач ничего не может сделать, потому что компьютеры не работают. Дело в том, что сейчас, в этом учреждении медицинском только электронные карты. В них весь анамнез, все анализы. Соответственно в них и больничные. Мне нужно больничный закрыть, чтобы выйти на работу», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ярославля.

По словам пациентки, часть больных, которых можно было принимать без электронных карт, врачи принимали. Остальным пришлось ждать в коридоре.

«Я пошла в администрацию. Заведующая поликлиникой рассказала, что проблема не у них, а в электронной площадке «Регион». Она сказала, что вчера была проблема с этим же. Мы сидели и почти два часа ждали, когда заработают компьютеры у врачей. В итоге они всё-таки заработали, меня приняли в 11 часов», — рассказала пациентка.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области подтвердили факт сбоя в системе «Электронный регион», но отказались от подробных комментариев, сославшись на то, что с системой работает другое подразделение — департамент информатизации и связи.