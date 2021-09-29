Москва, , 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу отказались от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Это следует из проекта постановления Центризбиркома, принятие которого ожидается на заседании 29 сентября.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

В документе говорится, что Лавров и Шойгу, входившие в пятёрку лидеров списка «Единой России», подали заявления об отказе от мандатов.

Ещё двое из пятёрки — руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — также отказались от мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что для лидеров списка «Единой России» в партии созданы специальные комиссии. Так, комиссия под руководством Шойгу займется развитием Восточно-Сибирского региона, комиссия Лаврова — международным сотрудничеством и поддержкой соотечественников за рубежом.

Читайте также: Путин заявил, чем отныне займётся пятёрка лидеров списка «Единой России»