Таллин, 29 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Никогда еще бензин в Эстонии не стоил так дорого, сообщил местный портал stolitsa. ee со ссылкой на местные АЗС.

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Так, цены на 95-й бензин на эстонских автозаправочных станциях во вторник, 28 сентября, были повышены до 1,50 евро за литр, что стало новым ценовым рекордом. Дизельное топливо подорожало на три цента за литр и теперь стоит 1,30 евро за литр, а 98-й бензин — 1,55 евро за литр (подорожание на два евроцента).

Летом нынешнего года был впервые превышен рекорд 2012 года — стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 1,48 евро за литр.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост автотоплива — вплоть до 1,7 — 1,8 евро за литр.