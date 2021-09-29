Чита, 29 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Забайкалье на реке Шилке спасли троих рыбаков. Подробности сегодня, 29 сентября, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

МЧС Инспекторы ГИМС спасли трех рыбаков на реке Шилке

В ночь на 29 сентября в пожарно-спасательную часть № 32 города Сретенск поступило сообщение о том, что на реке Шилка течением снесло лодку, в которой находились трое мужчин. Несмотря на тёмное время суток, плохие погодные условия и сильное течение, инспекторы Александр Белозёров, Андрей Ильченко и старший инспектор Максим Простакишин добрались до рыбаков и смогли спасти их из безвыходного положения. Выяснилось, что трое мужчин сплавлялись вниз по течению реки Шилки и попали в водоворот в 10 километрах от села Молодовск.

Гребную лодку вынесло на камни, которые распороли плавсредство. Рыбакам удалось выйти на левый скалистый берег реки, выбраться с которого самостоятельно было невозможно. Там их и обнаружили инспекторы ГИМС, которые доставили мужчин в село Молодовск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за уходящую неделю (6−12 сентября 2021 года) погибли двое мужчин, рыбачивших с лодок на водоёмах.

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