Горно-Алтайск, 29 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай сохраняется опасность присасывания клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю за медпомощью из-за укусов клещей обратились пять человек, в том числе два ребёнка.

Клещ

Всего за сезон в республике зарегистрировано рекордное число нападений клещей на людей — 4323. Среди пострадавших 1480 детей.

«За текущий сезон в Республике Алтай у 15 граждан диагностирован клещевой энцефалит, у 116 — сибирский клещевой тиф, у 22 — клещевой боррелиоз», — отметили в ведомстве.

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