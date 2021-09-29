На Алтае от укусов клещей пострадали более 4,3 тыс. человек
Горно-Алтайск, 29 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай сохраняется опасность присасывания клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю за медпомощью из-за укусов клещей обратились пять человек, в том числе два ребёнка.
Клещ
Всего за сезон в республике зарегистрировано рекордное число нападений клещей на людей — 4323. Среди пострадавших 1480 детей.
«За текущий сезон в Республике Алтай у 15 граждан диагностирован клещевой энцефалит, у 116 — сибирский клещевой тиф, у 22 — клещевой боррелиоз», — отметили в ведомстве.
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