Москва, 29 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В случае, если контролирующие сегмент интернета российские ведомства придут к выводу, что YouTube нарушает законы страны, не стоит исключать возможности принуждения видеохостинга к выполнению всех требований со стороны российского законодательства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Если наши контрольные органы придут к выводу, что это нарушение нашего законодательства, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — сказал Песков.

По его словам, в данном вопросе «должна быть нулевая терпимость к подобным нарушениям закона».

Ранее YouTube заблокировал несколько каналов Russia Today.