Казань, 29 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 29 сентября зарегистрировали 26 999 случаев инфицирования коронавирусом, из них 57 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровел 23 191 ковид-пациент, скончались 739 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 28 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на три.

Госпитализировали за прошлый день 26 человек, 31 пациент лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 29 носителей вируса, четверо проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Альметьевском районе вслед за инициативой городских властей Набережных Челнов приняли решение из-за ухудшения эпидемической обстановки отменить массовые мероприятия. В первую очередь это касается проведения Дня пожилого человека.

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