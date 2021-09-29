Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В посёлке кедровка Свердловской области грузовик «ЗЛ» раздавил девочку, которая спряталась за колесом. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД,

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Девочке было полтора года. Она спряталась за правым колесом. Когда машина тронулась с места, то ребёнок погиб.

Сейчас по факту трагедии идут проверки. Проверить предстоит и семью, в которой жила погибшая.