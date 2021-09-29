Архангельск, 29 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Архангельской области зафиксирована рекордная заболеваемость ковидом среди несовершеннолетних. Об этом в интервью «Вести Поморья» сообщила представитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Байдакова.

Дети в медицинских масках

«Архангельская область входит в 20-ку неблагополучных по COVID-19. Среди детей, к сожалению, достигнут максимальный рост. Более 12% удельный вес заболевших от совокупного населения — это дети. Мы впервые видим такие цифры у детского населения», — заявила она.

Как сообщалоИА REGNUM, в Архангельской области лидеры по приросту заболевших ковидом — областной центр и Северодвинск.