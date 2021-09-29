Таллин, , 12:32 — REGNUM Языковой департамент Эстонии обязал Консервативную народную партию (КНП) снабдить свою русскоязычную рекламу переводом на эстонский язык. Об этом 29 сентября сообщает портал Delfi.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что соответствующее предписание языковой департамент направил председателю партии Мартину Хельме накануне, 28 сентября. В нем департамент обязал его до 1 октября либо добавить к русскоязычному тексту рекламы перевод на эстонский язык, либо убрать агитацию на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор эстонского (как иностранного) языка Тартуского университета Бируте Клаас-Ланг сообщила на заседании в парламенте страны, что за время эпидемии коронавируса COVID-19 уровень владения эстонским языком русскоязычной молодежью страны ухудшился.

Читайте подробнее: Пандемия «ухудшила» знание русской молодежью Эстонии эстонского языка