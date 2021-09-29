Таллин, 29 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Языковой департамент Эстонии обязал Консервативную народную партию (КНП) снабдить свою русскоязычную рекламу переводом на эстонский язык. Об этом 29 сентября сообщает портал Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что соответствующее предписание языковой департамент направил председателю партии Мартину Хельме накануне, 28 сентября. В нем департамент обязал его до 1 октября либо добавить к русскоязычному тексту рекламы перевод на эстонский язык, либо убрать агитацию на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор эстонского (как иностранного) языка Тартуского университета Бируте Клаас-Ланг сообщила на заседании в парламенте страны, что за время эпидемии коронавируса COVID-19 уровень владения эстонским языком русскоязычной молодежью страны ухудшился.

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