Тегеран, , 12:31 — REGNUM Вооруженные силы Ирана вправе проводить военные учения на всей территории страны, в том числе возле границ Азербайджана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на брифинге. Об этом 29 сообщает пресс-служба иранского ведомства.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Хатибзаде прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который выразил надежду, что учений на сервере Ирана больше не будет.

«Замечания Ильхама Алиева вызывают удивление, потому что они сделаны в то время, когда Тегеран и Баку имеют хорошие отношения, основанные на взаимном уважении», — сказал представитель иранского МИД.

Он отметил, что Тегеран не имеет территориальных претензий к соседним странам и уважает территориальную целостность государств, но заботится о безопасности собственных границ. Также Хатибзаде указал на возможное присутствие Израиля.

«Исламская Республика Иран не потерпит присутствия израильского режима, пусть и демонстративного, вблизи границ Ирана и сделает всё, что сочтёт необходимым для своей безопасности», — сказал представитель иранского МИД.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд. 15 сентября двух иранский водителей задержали из-за по подозрению в поездках в Нагорный Карабах.

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