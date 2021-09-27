Тегеран, 29 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирана вправе проводить военные учения на всей территории страны, в том числе возле границ Азербайджана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на брифинге. Об этом 29 сообщает пресс-служба иранского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Хатибзаде прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который выразил надежду, что учений на сервере Ирана больше не будет.

«Замечания Ильхама Алиева вызывают удивление, потому что они сделаны в то время, когда Тегеран и Баку имеют хорошие отношения, основанные на взаимном уважении», — сказал представитель иранского МИД.

Он отметил, что Тегеран не имеет территориальных претензий к соседним странам и уважает территориальную целостность государств, но заботится о безопасности собственных границ. Также Хатибзаде указал на возможное присутствие Израиля.

«Исламская Республика Иран не потерпит присутствия израильского режима, пусть и демонстративного, вблизи границ Ирана и сделает всё, что сочтёт необходимым для своей безопасности», — сказал представитель иранского МИД.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд. 15 сентября двух иранский водителей задержали из-за по подозрению в поездках в Нагорный Карабах.