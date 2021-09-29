Киев, 29 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Украинский хоккеист Андрей Денискин, выступающий за клуб «Кременчук» дисквалифицирован на три матча за расистский жест. Об этом 29 сентября сообщается на сайте Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Расизм

Инцидент произошёл в матче УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом». На 36-й минуте игры Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращён к темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который играет за «Донбасс».

Отмечается, что Денискин наказан обязательной дисквалификацией на три матча и дополнительной дисквалификацию на 10 матчей. При этом он может заменить дополнительную дисквалификацию денежной компенсацией — по 5 тыс. гривен за матч.