Архангельск, 29 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Государствообразующим народом-собирателем русский народ стал благодаря открытости, распахнутости, считает член Союза писателей России Андрей Рудалев. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM, отвечая на вопрос о будущем законе «О государствообразующем народе России», как русских назвала Конституция РФ с поправками 2020 года.

А.Рудалев Андрей Рудалев, писатель и журналист, живет в Северодвинске

По его мнению, русский народ «строил государство, как дом, как семью, не подавляя никого».

«И это очень важное отличие от других цивилизационных интеграционных систем», — пояснил писатель.

Он обратил внимание на историю Отечества: «В ней крайне важен сюжет непрестанного противоборства единства, общности, соборности и энергий распада, раскола. Все катаклизмы здесь следовали за грехи попущения этих деструктивных энергий, за усобицу».

Рудалев подчеркнул, что победы России состоялись благодаря объединению усилий всех ее народов, а не их разделению: «Нам сейчас необходимо говорить об интеграционном, о том, что объединяет, об этой колоссальной победе, которую совершила отечественная цивилизация. Меч же национального разделения — от лукавого».