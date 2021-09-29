Саратов, 29 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Саратовской области обновлен рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. За минувший день зарегистрировали 29 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. По информации регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 на 29 сентября составляет 2949 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 17 мужчин и 11 женщин в возрасте от 34 до 92 лет, а также 12-летний ребенок.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 88 466 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 80 654 человека.

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