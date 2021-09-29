Симферополь, 29 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Апелляционные жалобы защиты бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и экс-главы минстроя Крыма Михаила Храмова направлены в Верховный суд Республики Крым. Рассмотрение жалоб назначено на 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В Верховный Суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Храмова и Евгения Кабанова для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующие решения суда обжалованы по апелляционным жалобам защитников, действующих в интересах обвиняемых», — цитирует представителя суда «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM 24 сентября Киевский районный суд Симферополя вынес решения о заключении под стражу Евгения Кабанова и Михаила Храмова, которые подозреваются следствием в мошенничестве при строительстве водовода — речь идёт о возможном хищении 57 млн рублей. Сами подозреваемые свою причастность отрицают и настаивают, что деньги возвращены в бюджет, защита настаивала на домашнем аресте для фигурантов.