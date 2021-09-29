Москва, , 12:33 — REGNUM Депутаты КПРФ покинули первое после летних каникул заседание Московской городской думы, передает корреспонент ИА REGNUM.

Флаг КПРФ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Таким образом парламентарии выразили свой протест, связанный с действиями правоохранительных органов, которые привлекают к ответственности представителей компартии за организацию несанкционированной акции в Москве, отметил глава фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин. Помимо этого, депутат перечислил еще несколько причин такого поступка коммунистов.

«Мы возмущены и требуем проводить заседания Мосгордумы в очной форме. Следующее, фракция КПРФ в Московской городской думе не признает итоги выборов в Москве по одномандатным округам в Государственную думу, мы не признаем итоги электронного голосования, также мы не признаем итоги голосования по 37 округу Москвы по довыборам в Мосгордуму и поэтому мы в знак протеста покидаем заседание Московской городской думы», — сказал Зубрилин.

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