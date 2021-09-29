Иркутск, 29 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Приангарье ночью, 30 сентября, столбик термометра опустится до отметки — 5 °C. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сейчас на дорогах региона наблюдаются неблагоприятные погодные явления в виде гололедицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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«Помните, из-за выпадения снега, гололедицы на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднениями движения автотранспорта. По возможности, откажитесь от использования личного транспорта и поездок на дальние расстояния», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шелеховском и Слюдянском районах Иркутской области «зима» наступила уже 25 сентября: в районе Култука запорошило трассу и тайгу.

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