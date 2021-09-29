Тюмень, 29 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 235 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 233 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 сентября коронавирусом заразился 61 521 человек, выздоровели 53 536 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 29 сентября в регионе скончались 1953 пациента с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).