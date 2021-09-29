Шебекино, Белгородская область, 29 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Двух детей спасли пожарные в Шебекино Белгородской области. Из-за едкого дыма в подъезде подростки не могли самостоятельно выйти на улицу, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Пожарные

На улице Ленина днём 28 сентября в четырёхэтажном жилом доме вспыхнул пожар на кухне двухкомнатной квартиры. Огнём был повреждён холодильник, по всему помещению оказались закопчены стены и потолок. Дым распространился по подъезду. Самостоятельно покинули здание и вышли на свежий воздух 15 жильцов. Однако в квартирах на третьем и четвёртом этажах остались дети 2011 и 2009 годов рождения. Пожарные надели на подростков спасательные устройства и вывели их на улицу.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.