Москва, 29 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы потушен пожар в общежитии для работников ГБУ «Жилищник района Марфино». Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По данным собеседника агентства, площадь пожара составил 50 кв. метров. При этом людей в здании не была, пострадавшие отсутствуют.

Уточняется, что горела кровля одноэтажного здания, расположенного на улице Академика Королёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщило подробности о серьёзном пожаре, случившемся в двухэтажном брусовом доме на улице Баумана.