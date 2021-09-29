Кемерово, 29 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. На площадке Telegram создан чат-бот «Газ в Кузбасс». Об этом сообщает правительство региона.

Nso.ru Газификация

Это совместный проект Центра управления регионом и министерства промышленности и торговли Кемеровской области.

«Необходимость создания в Кузбассе такого сервиса продиктована сегодняшними реалиями. После того, как президент России объявил о бесплатной подводке газа в газифицированных населённых пунктах до границ домовладений, мы фиксируем в соцсетях увеличение количества вопросов жителей региона на эту тему», — прокомментировал руководитель ЦУР региона Евгений Романов.

Отмечается, что с помощью нового чат-бота жители Кузбасса получат разъяснения о программе газификации, смогут ознакомиться со сводным планом-графиком и посмотреть схемы планируемых газопроводов.

По данным минпромторга области, под догазификацию попадают 5740 домовладений в 20 населённых пунктах Кузбасса.