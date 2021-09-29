Нью-Дели, 29 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Компания Force Motors представила на авторынке Индии новый внедорожник Force Gurkha второго поколения, похожий на Mercedes-Benz G-класса (Gelandewagen). Об этом сообщается на сайте компании.

Twitter/@TeamBHPforum Force Gurkha

Стоимость новинки составляет 1 359 000 рупий (1 332 580 рублей). Новое поколение машины отличается большей площадью остекления и увеличенными дверными проемами. Кроме того, автопроизводитель решил проблему с шумоизоляцией и вибрацией. Последняя проблема была решена за счет увеличения жесткости конструкции.

Длина внедорожника увеличилась на 124 мм и составила 4116 мм. При этом ширина автомобиля равна 1812 мм, а высота — 2075 мм.

Список оснащения нового Force Gurkha пополнился тачскрином на семь дюймов, регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонкой, двумя подушками безопасности. Вместимость багажника составляет 500 л.

Под капотом новинки стоит 2,6-литровый турбированный дизельный мотор Mercedes-Benz с отдачей 91 л. с. В качестве трансмиссии внедорожник получил пятиступенчатую механическую коробку передач.

Напомним, весной текущего года компания Force Motors представила пятиметровый полноразмерный внедорожник Trax Cruiser на 13 мест.

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