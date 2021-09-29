Ставрополь, 29 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксирован 31 случай летального исхода от последствий COVID-19. Такого числа смертей за одни сутки в регионе еще не было с самого начала пандемии коронавируса. Общее число умерших в крае на 29 сентября составило 2984 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Напомним, по числу смертей от COVID-19 Ставрополье находится на первом месте в Северо-Кавказском федеральном округе. Второе место занимает Дагестан — 2493 умерших.

Всего на Ставрополье за все время пандемии стали носителями коронавируса 85 495 человек, выздоровели из них 66 965 пациентов.