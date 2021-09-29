Москва, 29 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 887 человек. Ещё 65 пациентов за сутки умерли. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 29 сентября в оперштабе Москвы.

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По состоянию на 29 сентября, на ИВЛ находятся 332 человека.

В городе незначительно, но растет количество госпитализаций. Специалисты связывают этот рост с сезонностью заболевания. В то же время пока количество летальных исходов, и тех, кому требуется аппаратная помощь не увеличивается, что по мнению некоторых экспертов может свидетельствовать о снижении витальности новых штаммов коронавируса.

В то же время, инфекционист Евгений Тимаков посоветовал прививаться от COVID-19 в августе, а от гриппа в сентябре-октябре. По его словам, вакцинироваться необходимо перед осенним подъемом заболеваемости, однако в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывают высокая температура на улице, повышенное давление и обезвоживание.