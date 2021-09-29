Ульяновск, 29 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает сохраняться на высоком уровне количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, предаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки

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По данным на 29 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 82 738 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 314. Напомним, что в предыдущий день также было подтверждено 314 случаев заражения, до этого — 312.

Победили болезнь 72 872 ковидных больных, в том числе за последние сутки вылечились 198 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках и ковидных госпиталях Ульяновской области продолжают работать «горячие линии» по вопросам в сфере здравоохранения, в том числе по профилактике и лечению ковида, работы медучреждений в период пандемии, записи пациентов на приём к врачу.