Иркутск, 29 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщило подробности о серьёзном пожаре, случившемся в столице региона в ночь на 29 сентября: возгорание в двухэтажном брусовом доме на улице Баумана обнаружили очевидцы. Позднее дознаватели выяснили, что это был поджог.

МЧС Благодаря бдительной иркутянке на пожаре были спасены три человека

Когда пожарные подразделения прибыли на место ЧП, в одном из подъездов наблюдалось сильное задымление — там горел лестничный марш, из-за чего от путей эвакуации жильцы были отрезаны.

До приезда пожарных через окно успела эвакуироваться женщина, проживающая на первом этаже. По ее словам, около 2:00 часов она обратила внимание на недостаточное освещение в квартире. Приоткрыв входную дверь, увидела яркое пламя в подъезде. Женщина выбралась через окно, громкими криками оповестила соседей о пожаре и позвонила в пожарную охрану.

На улицу самостоятельно вышли 13 человек из соседнего подъезда, а жильцы другого ждали помощи огнеборцев. Двумя звеньями газодымозащитной службы при помощи ручных пожарных лестниц из окна дома первого этажа были спасены два человека. Одного из них, пожилого мужчину, вытаскивали на руках, так как он не мог передвигаться самостоятельно.

Со второго этажа по трехколенной пожарной лестнице в удовлетворительном состоянии был эвакуирован ещё один мужчина.

Огнем поврежден подъезд на площади 10 квадратных метров, а также перекрытие между первым и вторым этажами, и кровлей. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Дознаватели МЧС России в ходе проверки установили два очага возгорания. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в регионе произошло 4646 пожаров, на которых погибли 123 человека, 143 человек получили травмы, 624 человека спасены.

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