Архангельск, 29 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. «Русские — не англосаксы. Они не истребляли народы», — заявил ИА REGNUM член Союза писателей России Андрей Рудалев, отвечая на вопрос, следует ли в России делить народы на «коренные-некоренные».

Личный архив Андрея Рудалева Андрей Рудалев

»В нашей стране не было дискуссий о том, следует ли аборигенов или негров считать за людей или все они ближе к животным. Отечественная цивилизация никогда не страдала комплексами национального превосходства», — пояснил писатель.

Он сравнил цивилизацию, основанную на русской культуре, с морем, принимающим воды многочисленных рек: «Каждая национальная река, которая вливалась в это море, обогащала его, воспринималась важнейшей частью, и сама становилась многим больше. Следует помнить, что эти реки и сохранились благодаря слиянию, иначе многие из них попросту бы пересохли или были бы опустошены».

Для укрепления семьи народов России, по мнению собеседника ИА REGNUM, нужна правда о складывании нашей страны: «Нам очень необходим большой разговор о том, как на самом деле происходила эта интеграция и становление единого тела».

По его мнению, если не сказать правду, то на ее место противники России поместят «кривду»: «Как и в случае с историей Второй мировой войны, где пытаются украсть у нас победу, и здесь будут нас убеждать только в том, что история страны — это череда завоеваний, покорений и насилий. Выстроят тот самый образ метрополии, которая гнетущим колоссом наседает над «колониями».

История России — не история метрополии и колоний, убежден Андрей Рудалев: «Это не наша история, наша история собирания уникальной общности — это также величайшая победа, которую хотят украсть, запуская вирусы разделения».