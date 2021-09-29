Челябинск, 29 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Челябинске 29 сентября начал работу Форум глав регионов стран ШОС. Открыло его заседание национальной части РФ, это мероприятие состоялось в формате бизнес-завтрака, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

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Сейчас в городе идёт пленарное заседание. Оно посвящено механизмам реализации программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС.

Губернатор региона Алексей Текслер напомнил собравшимся, что с инициативой проведения таких форумов ранее выступала Челябинская область. А вопрос о проведении их на постоянной основе обсуждался накануне на 20-й конференции стран ШОС, которая прошла в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Челябинск должен был принять очередные саммиты ШОС и БРИКС. Но из-за неготовности города и области к этим крупным международным мероприятиям их перенесли в Петербург, а провести их в северной столице России помешала пандемия коронавируса.