Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Ленинградской области выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 29 сентября в оперштабе, это на четыре случая меньше, чем в предыдущие сутки.

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Наибольшее число новых случаев выявлено в городах Всеволожск (19), Сланцы (14), Кириши, Гатчина (по 12), Мурино (11).

Скончались от ковида в Ленобласти за сутки четыре пациента, это вдвое больше, чем сутками ранее.

Всего в регионе за время пандемии зафиксирован 68 941 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 52 418 человек, в том числе 88 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2468 жителей.